Сегодня исполняется 50 лет главному тренеру юношеской сборной России Дмитрию Хомухе.

«В пятницу, 23 августа, отмечает пятидесятилетие известный в прошлом игрок, а ныне наставник юношеской сборной России (игроки 2002 года рождения), заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха, — говорится в сообщении на официальном сайт РФС.

В качестве футболиста он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России в составе ЦСКА, выигрывал Кубок России вместе с «Тереком». Позже Дмитрий Хомуха стал тренером, с 2010 года начал работать в структуре РФС. Под его руководством юношеская сборная России (игроки 1996 года рождения) выиграла Чемпионат Европы-2013 (U-17) и стала серебряным призером Чемпионата Европы-2015 (U-19).

Российский футбольный союз поздравляет Дмитрия Ивановича с юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья, благополучия, новых ярких побед и успехов в работе на благо отечественного футбола!»