РФС пояснил, почему матч сборной России против молодежной команды не показали по ТВ

Матч национальной сборной России против молодежной сборной, который состоялся в субботу, 26 марта, не был показан по ТВ и состоялся без присутствия большого числа болельщиков. Игра прошла в Новогорске и закончилась победой команды Валерия Карпина (1:0).

«Трансляции на ТВ, а также открытый доступ для болельщиков не предполагались ни для совместной тренировки национальной и молодежной сборных, ни для других мероприятий в рамках учебно-тренировочных сборов, прошедших в Новогорске с 21 по 26 марта. Субботнее занятие смогли посетить представители СМИ, а также — по приглашению РФС и сборной России — воспитанники детского дома «Волжский» из Ярославской области и футболисты команд «Спартак» и ЦСКА с церебральным параличом», — сообщили «РБ Спорт» в службе коммуникаций РФС.

Таким образом, констатируем следующее — в РФС не считают состоявшееся мероприятие (две команды, бригада арбитров, формат 2 тайма по 45 минут) футбольным матчем — официально это была совместная тренировка.