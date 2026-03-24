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24 марта, 15:01

РФС посвятит матчи сборной Году единства народов России

Анастасия Пилипенко

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что организация посвятит товарищеские матчи национальной команды Году единства народов России.

«РФС посвятит товарищеские матчи сборной России Году единства народов России, провозглашенного по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Предложение о Годе единства поступило от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле», — сообщили в РФС.

Сборная России в марте проведет BetBoom матчи против Никарагуа и Мали. Первая игра состоится в Краснодаре 27 марта, вторая — 31 марта в Санкт-Петербурге.

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