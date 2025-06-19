РФС получил от ФИФА и УЕФА выплаты в 2025 году

РФС получил в 2025 году выплаты от ФИФА и УЕФА, сообщает генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на ПМЭФ-2025.

«Все в порядке в плане получения денег от международных федераций. В 2025 году получили от УЕФА все возможные выплаты, от ФИФА даже авансом», — цитирует Митрофанова ТАСС.

От ФИФА в РФС получают деньги по программе FIFA Forward.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.