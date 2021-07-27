РФС показал первый день работы Карпина на посту главного тренера сборной России

Пресс-служба РФС в Youtube показала, как прошел первый день Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Вчера, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и «Ростове».