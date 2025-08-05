Футбол
5 августа, 12:41

РФС подтвердил товарищеский матч сборной России с Иорданией

Игнат Заздравин
Корреспондент
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

РФС подтвердил информацию о проведении товарищеского матча между сборными России и Иордании.

В понедельник, 5 августа, об этом сообщала пресс-служба Ассоциации футбола Иордании. Игра пройдет в России 4 сентября. Точное место проведения встречи будет объявлено позднее.

В 2025 году сборная России играла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1). 6 октября у национальной команды запланирован матч с Ираном.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: РФС
