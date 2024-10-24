Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:03

РФС подписал соглашение с Сирией о проведении товарищеского матча

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Начальник сборной Сирии Муафак Фатхаллах в комментарии «СЭ» сообщил, что Федерация футбола Сирии и Российский футбольный союз (РФС) подписали соглашение на проведение матча в ноябре.

«Соглашение подписано», — сказал Фатхаллах «СЭ».

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников. В ноябре сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре с Брунеем.

В последний раз национальная команда играла в России 21 марта — сборная разгромила Сербию (4:0). Краснодар примет матч сборной России впервые с 2017 года.

Юрий Горшков, Максим Осипенко, Арсен Захарян, Данил Глебов. Сборная России осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
Читайте также
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
Популярное видео
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
В РФС объяснили, почему матч сборной России против Брунея пройдет в Краснодаре
Сборная России 15 ноября сыграет с Брунеем в Краснодаре
Пьянич выступил за проведение матча между Боснией и Россией
Пьянич: «Приношу извинения, если мои слова о России кого-то задели»
Аршавин: «Уверен, на матч сборной с легионерами РПЛ придет полный стадион»
В Афганистане считают возможным провести футбольный матч против сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная России осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России 15 ноября сыграет с Брунеем в Краснодаре

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости