Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:31

РФС планирует принять участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в 2025 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация собирается принять участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в этом году.

«Если будет такая возможность, то Российский футбольный союз примет участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в 2025 году», — цитирует Дюкова ТАСС.

Конгресс УЕФА назначен на 3 апреля и пройдет в Белграде (Сербия). Конгресс ФИФА пройдет 15 мая в Парагвае.

Все российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Александр Дюков
УЕФА
ФИФА
Читайте также
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
«Атмосфера похожа на Кубок мира». В Рязани провели уникальную лыжно-биатлонную эстафету
СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Стало известно о начале конфискации имущества экс-министра Абызова
Число погибших при пожаре в Кировской области выросло до восьми человек
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Алдошкин: «Допуск конькобежцев до отбора на Олимпиаду греет душу»
На Australian Open указали национальность российских и белорусских теннисистов
В ИИХФ заявили, что ждут возвращения россиян в свои турниры
Майгуров: «В эпоху изоляции нам нужны такие соревнования, как Гонка чемпионов»
Каким будет 2025 год в спорте. Подробное расписание для болельщиков
Крикунов уверен, что сборная России по хоккею примет участие в чемпионате мира-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Наумов: «Для наших клубов и сборных в 2025 году ничего хорошего не будет»

Сборная России может сыграть с Венгрией в 2026 году

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости