РФС планирует принять участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в 2025 году

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация собирается принять участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в этом году.

«Если будет такая возможность, то Российский футбольный союз примет участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в 2025 году», — цитирует Дюкова ТАСС.

Конгресс УЕФА назначен на 3 апреля и пройдет в Белграде (Сербия). Конгресс ФИФА пройдет 15 мая в Парагвае.

Все российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.