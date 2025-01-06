РФС планирует принять участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в 2025 году
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация собирается принять участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в этом году.
«Если будет такая возможность, то Российский футбольный союз примет участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в 2025 году», — цитирует Дюкова ТАСС.
Конгресс УЕФА назначен на 3 апреля и пройдет в Белграде (Сербия). Конгресс ФИФА пройдет 15 мая в Парагвае.
Все российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Источник: ТАСС
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