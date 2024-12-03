РФС планирует пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что хочет пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России.

«Планируем в 2025 году пригласить на домашние матчи сборной России руководство ФИФА и УЕФА. Пока календаря матчей нет, говорить о чем-то конкретном рано», — приводит слова Митрофанова «РИА «Новости спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что ситуация с допуском россиян к турнирам изменится в 2025 году, а отношение к союзу со стороны национальных футбольных организаций меняется в лучшую сторону.

Российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА. В 2024-м россияне провели пять товарищеских матчей: с Сербией (4:0), Белоруссией (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).