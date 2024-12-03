Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:36

РФС планирует пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что хочет пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России.

«Планируем в 2025 году пригласить на домашние матчи сборной России руководство ФИФА и УЕФА. Пока календаря матчей нет, говорить о чем-то конкретном рано», — приводит слова Митрофанова «РИА «Новости спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что ситуация с допуском россиян к турнирам изменится в 2025 году, а отношение к союзу со стороны национальных футбольных организаций меняется в лучшую сторону.

Российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА. В 2024-м россияне провели пять товарищеских матчей: с Сербией (4:0), Белоруссией (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Источник: РИА «Новости Спорт»
РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
ФИФА
Читайте также
Бивол и Бетербиев проведут бой-реванш 22 февраля в Эр-Рияде
Алина Загитова призналась, что увеличила себе губы
Суд приговорил к 18,5 года колонии захватившего и изнасиловавшего в тюрьме заложницу
Военные США задействовали канал связи с Россией по Сирии
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше
Популярное видео
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тюкавин: «Игроки сборной России не обсуждают, когда нас вернут на международную арену»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости