РФС планирует организовать для сборной России не менее пяти матчей в 2025 году

Президент РФС Александр Дюков рассказал о том, что федерация планирует провести не меньше пяти матчей сборной России в 2025 году.

«Планируем использовать все окна, которые будут в нашем распоряжении, для проведения матчей. Что касается принципов подбора соперников, то для нас важно играть дома, в России. Это необходимо для наших болельщиков. Безусловно, мы будем стремиться увеличить количество встреч с соперниками, которые занимают высокие позиции в рейтинге ФИФА.

Что касается конкретных команд, то пока мы не подпишем соглашения, мы не хотели бы их назвать. Тем не менее переговоры с рядом национальных ассоциаций ведутся активно. Мы близки к достижению договоренностей», — приводит слова Дюкова РИА «Новости».

В ноябре этого года сборная России провела два товарищеских матча: 15 ноября команда Валерия Карпина в Краснодаре разгромила Бруней (11:0), а 19 ноября в Волгограде победила Сирию (4:0).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.