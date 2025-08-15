РФС отменил сбор молодежной команды из-за проблем с поиском соперников

Сентябрьский сбор молодежной сборной России отменен в связи с тем, что РФС не удалось договориться с подходящими соперниками о проведении товарищеских матчей.

«У РФС были варианты для молодежной сборной на сентябрь, но по различным причинам договоренности с соперниками, соответствующими уровню команды, не были достигнуты», — приводит РИА Новости слова представителя службы коммуникаций РФС.

В организации надеются, что в октябре сбор молодежной команды пройдет по плану.

В июне молодежная сборная России провела два матча со сверстниками из Узбекистана, одержав победы со счетом 3:0 и 6:3.

Главная национальная команда страны в сентябре сыграет с Иорданией (4 сентября, Москва) и Катаром (7 сентября, Эр-Райян).