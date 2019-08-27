РФС опубликовал график подготовки сборной России к матчам отбора Евро-2020 против Шотландии и Казахстана

Стал известен график подготовки сборной России к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана в период с 1 по 9 сентября.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в Глазго, игра Россия — Казахстан пройдет 9 сентября в Калининграде.

1 сентября (воскресенье)

Сбор команды. УТЦ «Новогорск».

2 сентября (понедельник)

11:30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:45). По окончании тренировки — общение двух игроков в микст-зоне.

3 cентября (вторник)

11:30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11.45). По окончании тренировки — общение двух игроков в микст-зоне.

4 cентября (среда)

11:00. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:00 до 11:15). По окончании тренировки — общение двух игроков в микст-зоне.

Вылет в Глазго.

5 сентября (четверг)

12:00. Тренировка на стадионе «Хэмпден Парк». Глазго (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).

13:15. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Хэмпден Парк». Глазго.

6 сентября (пятница)

19:45. Отборочный матч ЧЕ-2020. Шотландия — Россия. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

7 сентября (суббота)

Восстановительная тренировка. Глазго (время и формат уточняются).

Вылет в Калининград.

8 сентября (воскресенье)

12:00. Тренировка. Стадион «Калининград». Калининград (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).

13:15. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион «Калининград». Калининград.

9 сентября (понедельник)

20:45. Отборочный матч ЧЕ-2020. Россия — Казахстан. Калининград. Стадион «Калининград».

Вылет в Москву.

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