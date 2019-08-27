Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

РФС опубликовал график подготовки сборной России к матчам отбора Евро-2020 против Шотландии и Казахстана

17:35
Теги:

Стал известен график подготовки сборной России к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана в период с 1 по 9 сентября.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в Глазго, игра Россия — Казахстан пройдет 9 сентября в Калининграде.

1 сентября (воскресенье)
Сбор команды. УТЦ «Новогорск».

2 сентября (понедельник)
11:30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:45). По окончании тренировки — общение двух игроков в микст-зоне.

3 cентября (вторник)
11:30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11.45). По окончании тренировки — общение двух игроков в микст-зоне.

4 cентября (среда)
11:00. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:00 до 11:15). По окончании тренировки — общение двух игроков в микст-зоне.
Вылет в Глазго.

5 сентября (четверг)
12:00. Тренировка на стадионе «Хэмпден Парк». Глазго (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).
13:15. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Хэмпден Парк». Глазго.

6 сентября (пятница)
19:45. Отборочный матч ЧЕ-2020. Шотландия — Россия. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

7 сентября (суббота)
Восстановительная тренировка. Глазго (время и формат уточняются).
Вылет в Калининград.

8 сентября (воскресенье)
12:00. Тренировка. Стадион «Калининград». Калининград (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 12:00 ДО 12:15).
13:15. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион «Калининград». Калининград.

9 сентября (понедельник)
20:45. Отборочный матч ЧЕ-2020. Россия — Казахстан. Калининград. Стадион «Калининград».
Вылет в Москву.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210409

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир