РФС объявил конкурс новогодних пожеланий для сборной России

РФС на официальном сайте объявил конкурс для болельщиков сборной России. Участники должны рассказать личную историю, связанную с футболом, и отправить новогоднее пожелание национальной команде.

Авторы лучших писем получат призы: майки и мячи с автографами игроков сборной.

Начиная с 8 декабря игроки и ветераны сборной будут раз в неделю выбирать 3 лучших истории и пожелания. Конкурс продлится до 2 февраля 2021 года.