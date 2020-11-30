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Новости   //    Футбол   //    Сборная России

РФС объявил конкурс новогодних пожеланий для сборной России

19:20

РФС на официальном сайте объявил конкурс для болельщиков сборной России. Участники должны рассказать личную историю, связанную с футболом, и отправить новогоднее пожелание национальной команде.

Авторы лучших писем получат призы: майки и мячи с автографами игроков сборной.

Начиная с 8 декабря игроки и ветераны сборной будут раз в неделю выбирать 3 лучших истории и пожелания. Конкурс продлится до 2 февраля 2021 года.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212784

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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