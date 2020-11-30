РФС объявил конкурс новогодних пожеланий для сборной России
19:20
РФС на официальном сайте объявил конкурс для болельщиков сборной России. Участники должны рассказать личную историю, связанную с футболом, и отправить новогоднее пожелание национальной команде.
Авторы лучших писем получат призы: майки и мячи с автографами игроков сборной.
Начиная с 8 декабря игроки и ветераны сборной будут раз в неделю выбирать 3 лучших истории и пожелания. Конкурс продлится до 2 февраля 2021 года.
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