РФС не получал запросов от ФИФА и федерации футбола Армении по смене гражданства Севикяна

В службе коммуникаций РФС в комментарии для «СЭ» отреагировали на информацию о возможной смене полузащитником «Пари НН» Эдгаром Севикяном спортивного гражданства.

«У Эдгара Севикяна российское футбольное гражданство. На данный момент РФС не получал никаких запросов по Эдгару Севикяну от Федерации футбола Армении и ФИФА», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что РФС блокирует возможность Севикяну играть за сборную Армении.