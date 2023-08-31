РФС не получал запросов от ФИФА и федерации футбола Армении по смене гражданства Севикяна
В службе коммуникаций РФС в комментарии для «СЭ» отреагировали на информацию о возможной смене полузащитником «Пари НН» Эдгаром Севикяном спортивного гражданства.
«У Эдгара Севикяна российское футбольное гражданство. На данный момент РФС не получал никаких запросов по Эдгару Севикяну от Федерации футбола Армении и ФИФА», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.
Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что РФС блокирует возможность Севикяну играть за сборную Армении.
Источник: https://t.me/karpinside/29137
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