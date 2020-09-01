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РФС назвал программу фанзоны в Нижнем Новгороде для матча Россия — Сербия

18:31
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Пресс-служба РФС приглашает поддержать сборную России на стадионе в Нижнем Новгороде. Программа мероприятия опубликована на официальном сайте организации.

Запуск гостей начнется в четверг, 3 сентября, в 20:15. Зрителей ждут онлайн концерт Zivert, встреча с экс-игроками сборной и онлайн квиз с возможностью выиграть крутые призы. В 21:45 начнется матч Россия — Сербия, который будет транслироваться на огромном экране 33 на 19 метров, специально установленном на стадионе, с живым комментарием Виктора Гусева.

Во время матча будет организован телемост с «ВТБ Ареной». Футболисты сборной увидят болельщиков из Нижнего Новгорода на табло стадиона и после игры смогут поблагодарить за поддержку.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Нижегородской области.

Программа:

20:15 Запуск гостей
21:00 — 21:30 Вечернее шоу «Мурзилки live» и онлайн концерт Zivert
21:30 — 21:45 Разогрев от Виктора Гусева и легенд сборной Дмитрия Сычева и Андрея Каряки
21:45 Старт матча

Трансляция со стадиона «ВТБ Арена» на огромном экране 33 на 19 метров и живым комментарием Виктора Гусева.
22:30 Квиз

В перерыве матча пройдет спортивный онлайн-квиз. Болельщики смогут проверить свои футбольные знания и получить памятные призы.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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