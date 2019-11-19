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РФС и Молдавская федерация футбола согласовывают проведение товарищеского матча

15:51
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Российский футбольный союз (РФС) и Молдавская федерация футбола согласовывают проведение товарищеского матча национальных сборных в 2020 году. Об этом сообщил начальник департамента по связям с общественностью Молдавской федерации Александр Греку.

— Наша федерация обменялась подтвердительными письмами с коллегами из Москвы по поводу контрольного матча, -цитирует Греку ТАСС. — Осталось лишь подписать бумагу по условиям — это проживание, питание, количество замен и другие нюансы.

Ранее пресс-служба Молдавской федерации футбола сообщила о проведении матча Молдавия — Россия 31 марта следующего года в Кишиневе. Позднее генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, что организация находится в финальной стадии переговоров.

Сборная России уже обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2020.

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