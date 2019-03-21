РФС и "Мегафон" заключили новое соглашение о сотрудничестве

Российский футбольный союз (РФС) и компания "МегаФон" заключили новое соглашение о сотрудничестве, сообщается на официальном сайте РФС. Церемония подписания состоялась в четверг в Доме футбола в Москве.

Соглашение будет действовать до 2021 года. По его условиям, компания будет телеком партнером сборной России и стратегическим партнером российского футбола.

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