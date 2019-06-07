РФС и "Фольксваген" подписали 4-летний контракт

Российский футбольный союз и Volkswagen ("Фольксваген") объявили о старте нового сотрудничества. Договор начинает действовать в июне и подписан на 4 года. Марка становится официальным автомобилем, а также официальным спонсором сборной России по футболу, информирует сайт РФС. Партнеры уже работали вместе c 2009 по 2016 год.

"Мне очень приятно объявить о новом этапе сотрудничества РФС и национальной сборной России с компанией Volkswagen, – отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. – Нам очень близка философия компании и ее стратегия в России "Болеем за болельщиков". Убежден, что это партнерство придаст новые импульсы развития российскому футболу и откроет новые возможности для Volkswagen".

"Во всем мире Volkswagen поддерживает футбол, и наша стратегия в России – "Болеем за болельщиков" – наверняка придется по душе многим нашим клиентам и поклонникам футбола, – сказал Томас Мильц, глава марки "Volkswagen Легковые автомобили в России". – В этом году мы продолжаем сотрудничество со сборной России по футболу, и это повод для гордости. Мы убеждены, эта синергия увеличит количество поклонников марки Volkswagen и привлечет к нам дополнительный интерес молодых, спортивных и целеустремленных людей".

"Мы продолжаем реализацию нашей стратегии и доброй традиции – оказываем всемерную поддержку спорту высоких достижений и активному образу жизни, – сказал Михаил Семенихин, глава марки "Volkswagen Коммерческие автомобили в России". – Здоровая нация – это залог процветания страны, и Марка Volkswagen Коммерческие автомобили в России делает свой ощутимый вклад".