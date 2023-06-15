РФС хочет организовать товарищеский матч сборной России против команды из Африки

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о планах организовать товарищеский матч сборной России с командой из Африки.

«Кто должен был быть, если не Камерун? Были два партнёра, но я бы не хотел их озвучивать. С ними еще возможны матчи в будущем. Игра была бы как раз в России. Откуда соперник? Африка: команда, которая не принимала участия в чемпионате мира», — цитирует «Чемпионат» Митрофанова.

Планировалось, что 15 июня Россия сыграет с Камеруном в Москве на стадионе «Лужники». По информации «СЭ», камерунская команда отказалась от игры из-за того, что правительство страны запретило ей принимать участие в матче с россиянами.