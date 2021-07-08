Результат в сборной лучше Черчесова на крупных турнирах показали только Качалин и Лобановский

Станислав Черчесов, покинувший сегодня пост главного тренера сборной России, руководил командой на трех крупных турнирах. На Кубке конфедераций-2017 и чемпионате Европы-2020 россияне не смогли выйти в плей-офф, зато на ЧМ-2018 добрались до четвертьфинала.

В этих турнирах Черчесов провел 11 матчей — лучший результат в российскую эпоху. В советское время лучший результат показали Гавриил Качалин, выигравший Евро-1960, и Валерий Лобановский, дошедший до финала Евро-1988.

Тренеры сборных СССР/СНГ/России на крупных турнирах