Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Результат в сборной лучше Черчесова на крупных турнирах показали только Качалин и Лобановский

16:43
Теги:

Станислав Черчесов, покинувший сегодня пост главного тренера сборной России, руководил командой на трех крупных турнирах. На Кубке конфедераций-2017 и чемпионате Европы-2020 россияне не смогли выйти в плей-офф, зато на ЧМ-2018 добрались до четвертьфинала.

В этих турнирах Черчесов провел 11 матчей — лучший результат в российскую эпоху. В советское время лучший результат показали Гавриил Качалин, выигравший Евро-1960, и Валерий Лобановский, дошедший до финала Евро-1988.

Тренеры сборных СССР/СНГ/России на крупных турнирах

Тренер

Турниры

И

В

Н

П

М

О

Гавриил Качалин

ЧМ-1958, ЧЕ-1960, ЧМ-1962, ЧМ-1970

15

8

3

4

25-16

27

Валерий Лобановский

ЧМ-1986, ЧЕ-1988, ЧМ-1990

12

6

2

4

23-13

20

Станислав Черчесов

КК-2017, ЧМ-2018, ЧЕ-2020

11

4

2

5

16-17

14

Константин Бесков

ЧЕ-1964, ЧМ-1982

7

3

2

2

11-6

11

Николай Морозов

ЧМ-1966

6

4

0

2

10-6

12

Олег Романцев

ЧЕ-1996, ЧМ-2002

6

1

1

4

8-12

4

Гус Хиддинк

ЧЕ-2008

5

3

0

2

7-8

9

Анатолий Бышовец

ЧЕ-1992

3

0

1

2

1-4

1

Павел Садырин

ЧМ-1994

3

1

0

2

7-6

3

Георгий Ярцев

ЧЕ-2004

3

1

0

2

2-4

3

Дик Адвокат

ЧЕ-2012

3

1

1

1

5-3

4

Фабио Капелло

ЧМ-2014

3

0

2

1

2-3

2

Леонид Слуцкий

ЧЕ-2016

3

0

1

2

2-6

1

Михаил Якушин

ЧЕ-1968

2

0

1

1

0-2

1

Александр Пономарев

ЧЕ-1972

2

1

0

1

1-3

3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора

Опрос

проголосовало: 5162
Все опросы
Черчесов ушел из сборной России: правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Аленичев назвал своего кандидата на замену Черчесову в сборной России
Игорь Верник госпитализирован в Москве
Видео: как выглядела Алентова на похоронах Меньшова
Боярский прокомментировал отставку Черчесова
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
10
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости