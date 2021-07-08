Результат в сборной лучше Черчесова на крупных турнирах показали только Качалин и Лобановский
Станислав Черчесов, покинувший сегодня пост главного тренера сборной России, руководил командой на трех крупных турнирах. На Кубке конфедераций-2017 и чемпионате Европы-2020 россияне не смогли выйти в плей-офф, зато на ЧМ-2018 добрались до четвертьфинала.
В этих турнирах Черчесов провел 11 матчей — лучший результат в российскую эпоху. В советское время лучший результат показали Гавриил Качалин, выигравший Евро-1960, и Валерий Лобановский, дошедший до финала Евро-1988.
Тренеры сборных СССР/СНГ/России на крупных турнирах
|
Тренер
|
Турниры
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Гавриил Качалин
|
ЧМ-1958, ЧЕ-1960, ЧМ-1962, ЧМ-1970
|
15
|
8
|
3
|
4
|
25-16
|
27
|
Валерий Лобановский
|
ЧМ-1986, ЧЕ-1988, ЧМ-1990
|
12
|
6
|
2
|
4
|
23-13
|
20
|
Станислав Черчесов
|
КК-2017, ЧМ-2018, ЧЕ-2020
|
11
|
4
|
2
|
5
|
16-17
|
14
|
Константин Бесков
|
ЧЕ-1964, ЧМ-1982
|
7
|
3
|
2
|
2
|
11-6
|
11
|
Николай Морозов
|
ЧМ-1966
|
6
|
4
|
0
|
2
|
10-6
|
12
|
Олег Романцев
|
ЧЕ-1996, ЧМ-2002
|
6
|
1
|
1
|
4
|
8-12
|
4
|
Гус Хиддинк
|
ЧЕ-2008
|
5
|
3
|
0
|
2
|
7-8
|
9
|
Анатолий Бышовец
|
ЧЕ-1992
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1-4
|
1
|
Павел Садырин
|
ЧМ-1994
|
3
|
1
|
0
|
2
|
7-6
|
3
|
Георгий Ярцев
|
ЧЕ-2004
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-4
|
3
|
Дик Адвокат
|
ЧЕ-2012
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-3
|
4
|
Фабио Капелло
|
ЧМ-2014
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2-3
|
2
|
Леонид Слуцкий
|
ЧЕ-2016
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-6
|
1
|
Михаил Якушин
|
ЧЕ-1968
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-2
|
1
|
Александр Пономарев
|
ЧЕ-1972
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1-3
|
3
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