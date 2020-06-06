Ретро от сборной России. Виктор Онопко: легендарный капитан и рекордсмен
Официальный Twitter сборной России опубликовал ретропост, посвященный многолетнему капитану национальной команды Виктору Онопко. Легендарный защитник рекордные 86 раз выводил сборную на поле в качестве капитана. Впервые он надел повязку в феврале 1993 года, в игре с Сальвадором (2:1), а последний раз — в своей последней встрече, в товарищеской игре с Литвой в 2004 году.
Всего Онопко провел за сборную России 109 матчей и еще четыре — за СНГ, приняв участие в Евро-1992 и 1996, а также ЧМ-1994 и 2002. Больше него за национальную команду сыграл только Сергей Игнашевич (127).
В 2005 году Онопко завершил карьеру футболиста, а с 2009-го входит в тренерский штаб ЦСКА.
Традиционное субботнее ретро. У Виктора Онопко вышла классная карьера. Он рекордные 86 раз выводил сборную в качестве капитана и играл против легенд. Это определённо аплодисменты ? pic.twitter.com/seNZ6X9NKs— Сборная России (@TeamRussia) June 6, 2020