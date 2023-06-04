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Ретро-матч «Зенита» и сборной России может пройти на «Петровском»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ретро-матч «Зенит» — сборная России, который должен состояться 15 июня, может пройти на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, сообщает «РБ Спорт».

Игра приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и завоеванию сборной России бронзовых медалей на Евро-2008.

В матче должны будут принять участие футболисты из составов команд образца 2008 года. В данный момент неясно, приедут ли на игру Дик Адвокат и Гус Хиддинк, возглавлявшие 15 лет назад «Зенит» и сборную России. В случае, если оба откажутся, «Зенитом» будет руководить Анатолий Давыдов, а сборной — Александр Бородюк и Игорь Корнеев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/retro-match-zenit-sbornaya-rossii-sostoitsya-na-petrovskom/
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