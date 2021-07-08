Решение об уходе Черчесова из сборной России было принято только сегодня

«СЭ» стали известны подробности увольнения главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом стало известно 8 июля.

Встреча, на которой было принято решение об увольнении, состоялась только сегодня. До четверга контактов между главой РФС Александром Дюковым и главным тренером сборной не было с момента вылета команды с Евро-2020.

Черчесов тренировал сборную России с 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).