Главный тренер нашей национальной команды на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» выразил свою точку зрения на ситуацию с отказом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от выступлений за сборную.

— Я знаю Дзюбу с 17 лет, а Ромащенко — еще раньше. Уже тогда форвард был неординарной личностью, и поэтому для нашего штаба Артем понятен, — утверждает Черчесов. — Человек поступает так, как видит, как чувствует себя в тех или иных обстоятельствах. Вы же помните, как он покинул расположение национальной команды в преддверии Кубка конфедераций? Мне никто не верил — как, кстати, происходило очень часто на протяжении всех пяти лет, что тренировал сборную. Тогда Артем озвучил свое мнение, а поскольку речь шла о его готовности, то говорили в присутствии врача Эдуарда Безуглова, который при необходимости мог бы дать чисто медицинские пояснения.

Так вот, мы пообщались, пожали друг другу руки, Артем уехал — потому что не мог выступать в турнире. Никаких разногласий у нас не возникло, хотя различных слухов ходило предостаточно. Да, я предлагал ему посмотреть на динамику в течение двух недель, остававшихся до старта Кубка конфедераций, но если футболист ощущает, что не в состоянии помочь, то нужно уважать его выбор.

Словом, у нас не было диалогов, которые могли бы испортить совместную работу на перспективу. Хотя различных пограничных ситуаций в работе каждого тренера с амбициозными игроками случается достаточно. Поэтому Дзюба постоянно вызывался, выступал на чемпионате мира, капитанил последние три года.

Артем же общался с новым главным тренером сборной — не знаю, о чем, при разговоре не присутствовал, но ситуация такова, какова она есть. Решение Дзюбы нужно попытаться понять. Как и Фернандеса, и в свое время Акинфеева.

— Но различие между армейцами и зенитовцем в том, что они сразу объявили о завершении карьер в национальной команде, а Дзюба говорил о недостаточной готовности. Общественность восприняла эти заявления по-разному.

— Есть личность, которую, повторю, следует уважать. Мы общались с Артемом 2 сентября — форвард поздравлял с днем рождения, но его ситуацию не обсуждали. Но чем больше публикаций и обсуждений на эту тему, тем хуже будет всем сторонам.

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