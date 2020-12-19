Рэпер L'One выпустил песню в поддержку Миранчуков и Чалова «Золотой актив»

Рэпер Леван Горозия (L'One) выпустил полную версию композиции в поддержку молодых игроков сборной России братьев Миранчуков и Федора Чалова. Трек называется «Золотой актив». В нем, в частности, есть упоминание «усов надежды» (акция в поддержку главного тренера сборной Станислава Черчесова перед ЧМ-2018).

В ноябре Миранчуки и Чалов подверглись критике со стороны Черчесова. Специалист назвал молодых футболистов «золотым активом, который пьет чай».

В клипе на песню снялся бывший футболист «Крыльев Советов», блогер Евгений Савин.