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Рэпер L'One выпустил песню в поддержку Миранчуков и Чалова «Золотой актив»

14:31
Сон Хын Мин. Фото YouTube
Сон Хын Мин. Фото YouTube
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Рэпер Леван Горозия (L'One) выпустил полную версию композиции в поддержку молодых игроков сборной России братьев Миранчуков и Федора Чалова. Трек называется «Золотой актив». В нем, в частности, есть упоминание «усов надежды» (акция в поддержку главного тренера сборной Станислава Черчесова перед ЧМ-2018).

В ноябре Миранчуки и Чалов подверглись критике со стороны Черчесова. Специалист назвал молодых футболистов «золотым активом, который пьет чай».

В клипе на песню снялся бывший футболист «Крыльев Советов», блогер Евгений Савин.

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