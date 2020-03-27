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«Реалу» не каждый год наши игроки забивают». Черчесов посоветовал Смолову остаться в Испании

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Станислав Черчесов (слева) и Федор Смолов (справа). Фото Александр Федоров., "СЭ"
Станислав Черчесов (слева) и Федор Смолов (справа). Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посоветовал нападающему Федору Смолову постараться остаться в Испании. Сейчас форвард выступает за «Сельту» на правах аренды.

— Недавно Герман Ткаченко озвучил в «СЭ» желание клиента своей компании Федора Смолова остаться в Испании. Пойдет ли форварду это на пользу, и как оцениваете его первые матчи за «Сельту»?

— Уже говорил, что отнесся к его переходу положительно. Мы же знаем внутреннее состояние наших игроков. У Смолова и до чемпионата мира были и предложения, и желание уехать. Не знаю, по каким причинам не срослось — на эти темы мы с ним не разговаривали.

Сейчас — получилось. Понятно, что решение пришло посреди сборов, и с этой точки зрения его нельзя было назвать своевременным. Там чемпионат идет, а ты только приезжаешь со сборов, еще явно не до конца готовый. С другой стороны, это та ситуация, где надо было рисковать.

Федя перешел в клуб, играющий в футбол, который, думаю, ему подходит. Забил великолепный гол «Реалу» — абсолютно классный, в своем стиле. Опять же, наша задача — внимательно наблюдать. Любой футболист должен каждый день доказывать, что без него — никак!

— Одним голом Королевскому клубу тоже всегда сыт не будешь.

— «Реалу», да еще и на «Бернабеу», не каждый год наши игроки забивают.

— Уже целое поколение выросло с тех пор, когда Александр Мостовой в чемпионате Испании сделал это в предыдущий раз.

— О чем и говорю. Мы рады, что Смолов там. Рады, что эмоциональный фон у него там выше, чем был прежде. И надеемся, что это пойдет в плюс и ему, и, соответственно, сборной.

— Вы не любите выдергивать из клубов на не самые обязательные контрольные матчи людей, которые только что сменили команду, город и тем более чемпионат. Хоть по Смолову можете признаться — был бы он вызван на мартовский сбор?

— В расширенном списке из 30 игроков он был. А составить окончательный мы по известным причинам немного не успели, дело до него не дошло. Поэтому ответа на ваш вопрос просто нет. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте здесь

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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