«Реалу» не каждый год наши игроки забивают». Черчесов посоветовал Смолову остаться в Испании

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посоветовал нападающему Федору Смолову постараться остаться в Испании. Сейчас форвард выступает за «Сельту» на правах аренды.

— Недавно Герман Ткаченко озвучил в «СЭ» желание клиента своей компании Федора Смолова остаться в Испании. Пойдет ли форварду это на пользу, и как оцениваете его первые матчи за «Сельту»?

— Уже говорил, что отнесся к его переходу положительно. Мы же знаем внутреннее состояние наших игроков. У Смолова и до чемпионата мира были и предложения, и желание уехать. Не знаю, по каким причинам не срослось — на эти темы мы с ним не разговаривали.

Сейчас — получилось. Понятно, что решение пришло посреди сборов, и с этой точки зрения его нельзя было назвать своевременным. Там чемпионат идет, а ты только приезжаешь со сборов, еще явно не до конца готовый. С другой стороны, это та ситуация, где надо было рисковать.

Федя перешел в клуб, играющий в футбол, который, думаю, ему подходит. Забил великолепный гол «Реалу» — абсолютно классный, в своем стиле. Опять же, наша задача — внимательно наблюдать. Любой футболист должен каждый день доказывать, что без него — никак!

— Одним голом Королевскому клубу тоже всегда сыт не будешь.

— «Реалу», да еще и на «Бернабеу», не каждый год наши игроки забивают.

— Уже целое поколение выросло с тех пор, когда Александр Мостовой в чемпионате Испании сделал это в предыдущий раз.

— О чем и говорю. Мы рады, что Смолов там. Рады, что эмоциональный фон у него там выше, чем был прежде. И надеемся, что это пойдет в плюс и ему, и, соответственно, сборной.

— Вы не любите выдергивать из клубов на не самые обязательные контрольные матчи людей, которые только что сменили команду, город и тем более чемпионат. Хоть по Смолову можете признаться — был бы он вызван на мартовский сбор?

— В расширенном списке из 30 игроков он был. А составить окончательный мы по известным причинам немного не успели, дело до него не дошло. Поэтому ответа на ваш вопрос просто нет. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте здесь