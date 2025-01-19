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«РБ Спорт»: у сборной России два гостевых матча в 2025 году — в Азии и Африке

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У сборной России запланированы два выездных матча в 2025 году, утверждает «РБ Спорт». Сообщается, что календарный план был утвержден в конце 2024-го.

В марте у национальной команды запланирована товарищеская игра в Азии, а в ноябре — в Африке.

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Все остальные матчи согласно документу запланированы в России. Календарный план призван формализовать количество сборов и возможных товарищеских матчей.

У молодежной сборной России также запланированы две выездные игры — в июне в Европе, а в октябре в Америке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/u-sbornoj-rossii-dva-gostevy-h-matcha-v-2025-godu-v-azii-i-afrike-u-molodezhki-vy-ezd-v-evropu/
Молодежная сборная России по футболу
Сборная России по футболу
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