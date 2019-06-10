Разогрев от 5sta Family, матчи с Сычевым и Смертиным: Нижний Новгород готовится к матчу Россия - Кипр

Вслед за матчем в Саранске, РФС при поддержке Правительства Нижегородской области готовят масштабную развлекательную программу в преддверии отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Кипра.

По традиции самое интересное ждет болельщиков в день матча. На Нижне-Волжской набережной пройдет фестиваль болельщиков с фан-зоной, а за три часа до матча на стадионе "Нижний Новгород" возьмет старт развлекательная программа, где пришедшие зрители смогут побывать на концерте, помериться силами с Дмитрием Сычевым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой, Русланом Пименовым и Дмитрием Хлестовым, пройти тесты на скорость реакции и точность удара, сыграть в панна-футбол, стритбол и текбол, сделать прическу в барбер-шопе и выиграть призы.



Также на площади перед ареной болельщики получат возможность окунуться в атмосферу Республики Кипр и повстречаться с античными Богами, потанцевать под звуки старинных музыкальных инструментов, принять участие во флешмобе и пенном шоу, сделать селфи с богиней Афродитой и отведать греческую кухню.

Хедлайнером разогрева на сцене станет группа 5STA Family. А в перерыве матча победителей конкурса РФС для молодых пар ждет выездная регистрация брака и свадебное путешествие на Кипр.

– Мы продолжаем работу по продвижению матчей в городскую среду и созданию праздничной атмосферы на футбольных аренах страны, – прокомментировал новость председатель Комитета по маркетингу РФС Денис Соловьев. – Наша задача – подарить максимум положительных эмоций не только болельщикам на стадионе, но и жителям города за счет создания дополнительных зон развлечения. Мы рады, что находим полную поддержку со стороны Правительства Нижегородской области в данном направлении. Создание фан-зоны на Нижне-Волжской набережной – прекрасный пример того, как должны проходить все матчи национальной команды.

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