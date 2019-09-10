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Раздевалка сборной России после победы над Казахстаном. Фото

00:36
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Пресс-служба сборной России показала раздевалку после победы над Казахстаном в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (1:0). Решающий гол на 89-й минуте забил защитник Мариу Фернандес.

Россияне набрали 15 очков и расположились на 2-м месте в группе I. Казахстан с 7 баллами занимает 4-ю строчку.

Россия — Казахстан

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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