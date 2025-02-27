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27 февраля 2025, 18:55

Рианчо: «Абаскаль в сборной России? Нелегко тренировать команду, не имея симбиоза с народом»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о словах Гильермо Абаскаля, который заявил, что возглавил бы сборную России в случае приглашения.

«Что я думаю об этом? Я думаю, что нелегко тренировать сборную страны, не имея полного симбиоза с ее народом», — приводит слова Рианчо «ВсеПроСпорт».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Под руководством испанца красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.

Источник: ВсеПроСпорт
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Сборная России по футболу
Гильермо Абаскаль
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