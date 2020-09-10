Рассматривается ли Жиго в качестве кандидата в сборную? Отвечает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, рассматривает ли он центрального защитника «Спартака» Самюэля Жиго в качестве кандидата в национальную команду.

— Озвучена идея с натурализацией Самюэля Жиго, не заигранного ни за Францию, ни за Алжир. Понимаю, что человеку, не имеющему российских корней, нужно ждать пяти лет пребывания в стране — то есть еще три. Поставим вопрос так: если бы Жиго появился в распоряжении сборной, он бы ее усилил?

— Чисто теоретически — да. А практически — откуда я знаю? Может, он открыл бы двери базы и почувствовал себя плохо, некомфортно? Играет гимн — для тебя чужой. Флаг — для тебя чужой.

— Мариу Фернандес же смог. И Гильерме.

— Они по десять лет провели в России. И у каждого бывает по-своему. Поэтому, когда встает такой вопрос, мы говорим одно и то же, и делаем это совершенно искренне. Каждый человек должен принимать решение сам. Если он сделал это от сердца — то встал в ряд со всеми, безо всякого особого положения. Юридически может играть за сборную — все, дальше рассматривается на общих основаниях. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

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