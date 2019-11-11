Радость Фомина, рукописное письмо для Головина и автографы Дзюбы. Как сборная России добиралась в Сочи

Сборная России на своем официальном Youtube-канале опубликовала видео того, как футболисты национальной команды добирались в Сочи для начала подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

В понедельник, 11 ноября россияне провели открытую тренировку на стадионе имени Метревели.

График подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино — здесь.

О том, как национальная сборная России начала подготовку к матчам отборочного турнира ЧЕ2020 против Бельгии и Сан-Марино, смотрите в репортаже РФС ТВ!

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