Радость Фомина, рукописное письмо для Головина и автографы Дзюбы. Как сборная России добиралась в Сочи
Сборная России на своем официальном Youtube-канале опубликовала видео того, как футболисты национальной команды добирались в Сочи для начала подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).
В понедельник, 11 ноября россияне провели открытую тренировку на стадионе имени Метревели.
График подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино — здесь.
О том, как национальная сборная России начала подготовку к матчам отборочного турнира ЧЕ2020 против Бельгии и Сан-Марино, смотрите в репортаже РФС ТВ!— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2019
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