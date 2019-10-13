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Радимов пошутил о Дзюбе-плеймейкере и офсайде перед вторым голом России на Кипре

19:40
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал в своем Twitter сообщение, в котором прокомментировал действия нападающего сборной России Артема Дзюбы в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Кипра.

На 23-й минуте матча Кипр — Россия полузащитник Магомед Оздоев забил гол с передачи хавбека Дениса Черышева.

— Второй гол наших, — написал Радимов в Twitter. — Дзюба — не плеймейкер нихрена. Пас Ионову должен идти на такт раньше, и не будет «вне игры».

Кипр — Россия: Оздоев увеличил преимущество гостей

Кипр — Россия

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Офсайд
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