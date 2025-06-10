Радимов о покере Гладышева: «Он обогнал меня в списке бомбардиров сборной? Красавец!»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на покер нападающего национальной команды Ярослава Гладышева в BetBoom товарищеском матче против Белоруссии (4:1).

«Гладышев обогнал меня в списке бомбардиров сборной? Красавец! Молодец. Но не вижу ничего неожиданного в том, что он меня обогнал», — сказал Радимов «СЭ».

Гладышев впервые вышел в стартовом составе сборной России. Голы в ворота Белоруссии стали для него первыми за национальную команду.