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Радимов о покере Гладышева: «Он обогнал меня в списке бомбардиров сборной? Красавец!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на покер нападающего национальной команды Ярослава Гладышева в BetBoom товарищеском матче против Белоруссии (4:1).

«Гладышев обогнал меня в списке бомбардиров сборной? Красавец! Молодец. Но не вижу ничего неожиданного в том, что он меня обогнал», — сказал Радимов «СЭ».

Гладышев впервые вышел в стартовом составе сборной России. Голы в ворота Белоруссии стали для него первыми за национальную команду.

Товарищеские матчи. Сборные. .
10 июня 2025, 20:00. Национальный (Минск)
Белоруссия
1:4
Россия

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