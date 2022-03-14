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Сегодня, 12:05

«Работа в сборной России вообще не про деньги. И близко не стоит по сравнению с предыдущими тренерами». Дарья Карпина рассказала о зарплате мужа

Дарья Карпина рассказала о зарплате главного тренера сборной России по футболу
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья сравнила зарплаты супруга в национальной команде и клубе.

— По сути, заработок одинаковый, — говорит Карпина. — Раньше у него в «Ростове» был годичный контракт, а здесь — на пять месяцев и автоматически продлился еще на два. Так что по деньгам получается то на то. Это вообще не про деньги. Как очень многие думают: пошел в сборную за бабками! Да за какими?! Там ничего и близко не стоит по сравнению с контрактами, которые заключали тренеры национальной команды раньше.

10 марта Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов». Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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