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Сегодня, 09:30

Пьянич выступил за проведение матча между Боснией и Россией

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
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Миралем Пьянич.
Фото Global Look Press

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» высказался о возможном проведении матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

— Если в ближайшее время Россия и Босния снова начнут переговоры о товарищеском матче — и боснийцы спросят твое мнение, играть или нет, что ты ответишь?

— Думаю, провести такой матч — это окей. Все видят, что некоторые другие страны делают неправильные вещи. Но их клубы и сборные продолжают выступать на международной арене. Это меня злит, потому что это несправедливо. Если через два-три месяца состоится матч Боснии и России, конечно, я буду за. Я же вижу реальную картину того, что здесь происходит, — сказал Пьянич «СЭ».

Миралем Пьянич. Миралем Пьянич: «Надеюсь, ФИФА уже завтра вернет Россию. Мы боялись ехать сюда, но теперь я вижу реальную картину»

В сентябре 2022 года в интервью DAZN Пьянич рассказал об отказе играть против сборной России в товарищеском матче после аналогичных решений других национальных команд. Футболист заявил следующее: «С Россией нет смысла играть. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление».

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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