Путин на следующей неделе примет российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет в Кремле российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио.

«Да», — ответил Песков на вопрос, действительно ли Путин примет российских олимпийцев.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Представители России из-за санкций ВАДА будут выступать на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).