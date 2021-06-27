Путин на следующей неделе примет российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио
14:36
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет в Кремле российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио.
«Да», — ответил Песков на вопрос, действительно ли Путин примет российских олимпийцев.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Представители России из-за санкций ВАДА будут выступать на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
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