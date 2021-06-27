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Путин на следующей неделе примет российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио

14:36
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет в Кремле российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио.

«Да», — ответил Песков на вопрос, действительно ли Путин примет российских олимпийцев.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Представители России из-за санкций ВАДА будут выступать на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11763747

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Виктория Кравченко все материалы автора