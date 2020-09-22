Путь к олимпийскому золоту: сборные США и СССР впервые встретились на футбольном поле

Сегодня, 22 сентября, исполнилось ровно 32 года первому в истории официальному матчу футбольных сборных СССР и США. Произошло это в рамках группового турнира Олимпиады в Сеуле.

Сборная СССР уже к перерыву повела 3:0: отличились Алексей Михайличенко, Арминас Нарбековас и Игорь Добровольский. В самом начале второго тайма Михайличенко оформил дубль, и советская команда повела 4:0. Американцы сумели отыграть два мяча, и встреча завершилась команды Анатолия Бышовца — 4:2.

Сборная СССР завершила групповой турнир на первом месте (0:0 с Кореей, 2:1 с Аргентиной) и вышла в плей-офф. В 1/4 финала СССР разгромил Австралию (3:0), в полуфинале в дополнительное время обыграл Италию (3:2), а в финальном матче взял верх над Бразилией также в дополнительное время (2:1). Золото Олимпиады стало для СССР вторым в истории и последним трофеем.

Первая сборная СССР впервые встретится с США полтора года спустя: 24 февраля 1990 года в товарищеском матче (3:1 в пользу советской команды).