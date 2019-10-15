Прядкин считает, что сборной России есть за что бороться в матче с Бельгией

Вице-президент РФС, президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отметил важность матча отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией. Обе команды квалифицировались в основную стадию соревнований.

— У нас осталась важная игра с бельгийцами, — цитируют «Известия» Прядкина. — Идет борьба за то, в какой группе остаться, то есть в каком городе играть на чемпионате. Ведь если Россия выйдет на Евро с первого места, то в финальной части турнира сможет играть соответствующие раунды в Санкт-Петербурге. В общем, есть за что бороться.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира