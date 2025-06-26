Футбол
26 июня, 11:24

Прядкин: «В ближайшее время будем ждать возврата сборной и клубов на международную арену»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший президент РПЛ, советник руководства УЕФА Сергей Прядкин рассказал, что ожидает возврата сборной и клубов на международную арену.

— Создаются новые продукты и услуги, которые ставятся в пример в футболе: футбол в школе, предматчевые мероприятия. Многие коллеги из УЕФА берут в качестве примера.

Руководство РФС делает все, чтобы российские команды вернулись на международную арену. РФС был и останется членом европейской ассоциации футбола. Убрать нас из членов УЕФА — такого не было. Руководство УЕФА поддерживает нас и проводит работу, чтобы наши клубы вернулись. Самый важный вопрос, когда нас вернут. Эта работа идет. С момента введения санкций руководство РФС ведет эту работу, ведем ее и мы. Пусть она не афишируется, но в ближайшее время мы будем ждать возврата сборной и клубов на международную арену, — сказал Прядкин журналистам.

  • Andrey Korobkov

    как высказался Лёлик в бессмертной комедии:"ИДИОТ!!!":rofl:

    27.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    А как же геи европейские и страны недружественные???..:rofl::rofl::rofl:

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    А я лично жду прилёта инопланетян

    26.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Ещё один бездельник из параллельной вселенной, сколько же их там?)

    26.06.2025

  • Smash.

    Здесь картинку со ждуном нужно )

    26.06.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Ещё один болтун..

    26.06.2025

  • holzmann2014

    Это имеет какое-то значение, если у нас нет вообще никакого футбола? Последние два года позорились внутри страны, теперь надеемся опозориться снова снаружи.

    26.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    главное чтоб на виллы на озере Комо вернули, а на спорт пох

    26.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    ждун!

    26.06.2025

  • Cб.Антарктиды

    Прядкин надеется на Амкал и задротов.

    26.06.2025

  • Фирсыч

    Мы тоже ждём. Четвёртый год уже. Подождём ещё...

    26.06.2025

