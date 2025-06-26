Прядкин: «В ближайшее время будем ждать возврата сборной и клубов на международную арену»

Бывший президент РПЛ, советник руководства УЕФА Сергей Прядкин рассказал, что ожидает возврата сборной и клубов на международную арену.

— Создаются новые продукты и услуги, которые ставятся в пример в футболе: футбол в школе, предматчевые мероприятия. Многие коллеги из УЕФА берут в качестве примера.

Руководство РФС делает все, чтобы российские команды вернулись на международную арену. РФС был и останется членом европейской ассоциации футбола. Убрать нас из членов УЕФА — такого не было. Руководство УЕФА поддерживает нас и проводит работу, чтобы наши клубы вернулись. Самый важный вопрос, когда нас вернут. Эта работа идет. С момента введения санкций руководство РФС ведет эту работу, ведем ее и мы. Пусть она не афишируется, но в ближайшее время мы будем ждать возврата сборной и клубов на международную арену, — сказал Прядкин журналистам.