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Проморолик матча России с Бельгией в Санкт-Петербурге. Оцените его стиль

18:30
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Опубликован проморолик матча отборочного турнира Евро-2020 Россия — Бельгия. Игра состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени.

На видео, в частности, звучит переработанная композиция группы «Кино» «Группа Крови». Перед матчем зрителям покажут постановку «Симфоническое КИНО» в исполнении симфонического оркестра и гитариста группы Юрия Каспаряна. Получасовой концерт пройдет в чаше стадиона и завершится за несколько минут до стартового свистка.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/

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