"Произошел какой-то щелчок". Александр Селихов - о травме

Голкипер "Спартака" Александр Селихов - о травме, которая лишила его шансов сыграть на ЧМ-2018 за сборную России.

- Когда случилась травма, что почувствовали, о чем подумали?

- Произошел какой-то щелчок. В первый момент решил, что за что-то зацепился, или что-то меня ударило сзади. Обернулся - никого нет. Попытался встать, а нога будто проваливается. Или как бы на каблуке стоит. Непонятное ощущение…

- Сразу сообразили, что выбыли надолго, что чемпионат мира точно пролетает мимо?

- Медики быстро подсказали. Физиотерапевт и доктор пришли в раздевалку и велели без промедлений ехать на МРТ, но при этом добавили: "И без того ясно, что операции не избежать", - цитирует футболиста Bobsoccer.

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