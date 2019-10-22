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Продлит ли Черчесов контракт с РФС? Ответ тренера

00:40
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что не думает о продлении контракта с национальной командой. Соглашение специалиста заключено до конца Евро-2020 с опцией продления на два года, до ЧМ-2022.

— Ваше соглашение с РФС. Когда ждать информации по этому поводу?

— Контракт действует, там все операции четко прописаны. Думаю, что на сегодняшний день лишний раз отвлекаться на этот вопрос не имеет смысла.

— Но вот в 2012 году РФС не стал продлевать договор с Диком Адвокатом перед Евро, и это несколько демотивировало тренера.

— Повторюсь, у меня вопросов по этому поводу нет. Мы заняты своей непосредственной работой. Нужно завершить отборочный цикл чемпионата Европы и готовиться к финальной стадии. (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова здесь

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