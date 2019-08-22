Знаменитый российский тренер, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев поделился мнением о вызове нападающего ЦСКА Федора Чалова в молодежную сборную России.

— Это молодые игроки, которые не всегда играют в составе национальной сборной России, — цитирует ТАСС Газзаева. — Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что эти игроки помогут, я надеюсь, нашей «молодежке» удастся попасть на чемпионат Европы, мы там давно не были, и сегодня плеяда наших игроков — Сулейманов, Игнатьев, Чалов и все остальные — это серьезные футболисты, у нас появляется реальная возможность поучаствовать в чемпионате Европы. Я думаю, если наша молодежная сборная попадет на него, это будет серьезный шаг, поэтому я приветствую это решение".

Думаю, что там достаточно серьезная конкуренция, а «молодежка» — это будущее нашей национальной команды. И для того, чтобы они чего-то добились, очень важно, чтобы они попали на чемпионат Европы и успешно там выступили. У первой сборной состав апробирован, там более опытные игроки. Первая сборная — это не эксперимент, так что правильный шаг, потому как надо думать и об основной сборной, и о молодежной.

Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России