«При Черчесове такого не было». Болельщики отреагировали на уход Марио Фернандеса из сборной России

Сегодня, 13 сентября, защитник Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России. Игрок ЦСКА объяснил это многочисленными травмами и желанием сосредоточиться на выступлении за клуб.

Болельщики по-разному отреагировали на решение Марио об уходе.

«Это потеря потерь»

«Спасибо Марио! Ты честно отыграл в сборной России, за которую очень многие «аборигены» на таком уровне и близко не сыграли»

«Лишить гражданства и выгнать из страны и его самого, и тех деятелей, которые его завезли»

«а зачем тогда лимит? выдать 23 паспорта бразилам, немцам. Некоторые даже болели за сборную по минифутболу, когда там исключительно бразильцы были, и за легионерскую сборную по баскетболу. Как проглядели Шомуродова?»

«А на кой ему та сборная России нужна?! Основные деньги он имеет с ЦСКА, так вот и играл бы за ЦСКА будучи гражданином Бразилии! На кой ему надо было давать гражданство России? Миллионы людей, рождённые в бывшем Союзе, знающие хорошо язык, культуру, быт россиян, не могут получить гражданства, а футболисту — пожалуйста!»

«При Черчесове такого не было»

«Разница в менталитете какая! Наши рвутся в сборную любыми способами и в любом возрасте. Совершенно не думая, нужны ли они сборной. И нужны ли им игры за сборную. Марио прагматичен и умён. Деньги он зарабатывает в играх за клуб. А не за лечение травм, полученных в сборной. Правильный подход»

«По игрокам: боюсь, что многих из них держит в команде только лишь желание сыграть на чемпионате мира (очень жаль, что эта возможность зависит от хамоватого самовлюблённого самодура). И не сомневаюсь, что если Карпина после ЧМ вдруг оставят на посту ГТ сборной, не меньше половины игроков откажется за нее выступать»

«Как то странно, не мог побороться еще за выход на ЧМ, а там и в ЧМ еще в Катаре поиграть, потом бы можно было и завершать карьеру, а то как-то прям на финишной прямой»

«Понял, что каши не сваришь в этой компании, что с Черчесовым, что с Карпиным, или ещё с кем-то. Акинфеев понял это раньше»

«Пусть войдёт в историю как лучший натурализованный игрок сборной»