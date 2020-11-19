Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на призывы отправить в отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Накануне сборная России со счетом 0:5 была в гостях разгромлена сербами, что лишило команду возможности повышения в классе в Лиге наций и отправило в третью корзину при жеребьевке европейского отбора ЧМ-22.

— Обидно, что проиграли, но что тут — устали. Нельзя столько играть футболистам, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «СЭ». — Вы посмотрите, все играют через два на третий — вот за сбор три матча провели. Сейчас всех собак на сборную вешать не нужно. Перед ЧМ-18 тоже играли не очень хорошо. Тренер посмотрел молодежь, в команде было много травмированных.

Сейчас кричат все: «В отставку!» В какую отставку? Два года назад все носили Стаса на руках, а теперь отправляют в отставку... Считаю, что он должен работать. Команда заиграет, и все будет у нас нормально. Проиграли — да, больно, все понятно. Я посмотрел бы, как кто-то за 10 дней три игры проведет. Матч за матчем усталость накапливается. (Артем Калинин)