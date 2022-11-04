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Президент «Урала» — о невключении Каштанова в расширенный список сборной России: «Тренер сборной выбирает, на кого хочет посмотреть, а на кого не хочет»

Президент «Урала» — о невключении Каштанова в расширенный список сборной России
Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал факт невключения Алексея Каштанова в расширенный список сборной России.

«Об этом лучше не меня спрашивать, а главного тренера. Он выбирает, на кого хочет посмотреть, а на кого не хочет. Мы не можем об этом говорить, потому что это не наше решение», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ».

Сборная России встретится с Таджикистаном 17 ноября, матч пройдет в Душанбе на вмещающем 20 тысяч зрителей Центральном республиканском стадионе.

Сборная России по футболу
Алексей Каштанов
Григорий Иванов (руководитель)
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