Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал факт невключения Алексея Каштанова в расширенный список сборной России.

«Об этом лучше не меня спрашивать, а главного тренера. Он выбирает, на кого хочет посмотреть, а на кого не хочет. Мы не можем об этом говорить, потому что это не наше решение», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ».

Сборная России встретится с Таджикистаном 17 ноября, матч пройдет в Душанбе на вмещающем 20 тысяч зрителей Центральном республиканском стадионе.