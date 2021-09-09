Президент РФС встретился с Хабибом и подарил ему футболку сборной России
09:47
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал у себя в Instagram совместное фото с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым.
Президент РФС встретился с бойцом и подарил ему майку сборной России.
«Александр Валерьевич, спасибо за подарок и за встречу. Удачи в работе, здоровья семье и близким», — написал Нурмагомедов.
7 сентября Хабиб Нурмагомедов посетил матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта (2:0), после которого похвалил российскую команду за победу.
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