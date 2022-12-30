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Александр Дюков: «И неделю назад, и полгода назад УЕФА не хотел терять РФС»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что в отношениях с УЕФА изменений не произошло.

— В УЕФА пошли на конструктивный диалог? Это неконструктивная оценка. Мы говорили ранее, что один из вариантов — проработка вместе с УЕФА возвращения наших команд. Мы конкретизировали подходы, как будем вести работу. Совместное решение — создать рабочую группу. И неделю назад, и полгода назад УЕФА не хотел терять РФС. Если бы у них было такое желание, они могли принять такое решение. В отношениях с УЕФА ничего не изменилось.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
УЕФА
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