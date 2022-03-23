Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:53

Дюков о спонсорских контрактах: «У РФС большой запас прочности»

Президент РФС Дюков высказался о ситуации со спонсорскими контрактами
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации со спонсорскими контрактами.

— Coca-Cola и Adidas приостановили контракты с РФС. Volkswagen отказался от рекламных обязательств, но продолжает сотрудничество. У РФС большой запас прочности. Например, несмотря на коронавирус, нам удалось увеличить бюджет в два раза за последние два года. Доходы должны были составить 10 миллиардов рублей. Сейчас рассматриваем даже самые жесткие сценарии, вплоть до сокращения доходов. Делаем все, чтобы потери были минимальными.

Сегодня, 23 марта, состоялось заседание исполкома РФС.

Ранее Дюков рассказал об изменениях в лимите на легионеров в РПЛ со следующего сезона.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
1
0
Читайте также
Мифы о фитнесе и питании: как не навредить себе
Без Карпина, зато с Ибрагимовичем и Бэйлом. Что ждать от отборочных матчей на чемпионат мира-2022, от которых отстранили Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков: «Нам нельзя играть, но учебно-тренировочные сборы проводить никто не запрещал»

Шунин о Кафанове: «Разбираются в футболе все, но становятся лучшими единицы»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости