Дюков о спонсорских контрактах: «У РФС большой запас прочности»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации со спонсорскими контрактами.

— Coca-Cola и Adidas приостановили контракты с РФС. Volkswagen отказался от рекламных обязательств, но продолжает сотрудничество. У РФС большой запас прочности. Например, несмотря на коронавирус, нам удалось увеличить бюджет в два раза за последние два года. Доходы должны были составить 10 миллиардов рублей. Сейчас рассматриваем даже самые жесткие сценарии, вплоть до сокращения доходов. Делаем все, чтобы потери были минимальными.

Сегодня, 23 марта, состоялось заседание исполкома РФС.

Ранее Дюков рассказал об изменениях в лимите на легионеров в РПЛ со следующего сезона.